Marmaris'te gelir gider tablosu belediyeye asıldı - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediyenin bir yıllık gelir gider tablosunu hizmet binasının cephesine astırdı.

Marmaris'te 2019 yılında belediye başkanı seçilen Mehmet Oktay, belediyeyi şeffaflık anlayışıyla yöneteceklerini açıklamıştı. Başkan Oktay, 2020 yılına ait belediyenin gelir ve giderlerini belediye binasına afiş şeklinde asarak halkla paylaştı. Belediye binasına asılan afişte, belediyenin gelirleri, giderleri, borç durumu kalem kalem aktarıldı.

Afişe göre Marmaris Belediyesi'nin 2020 yılı geliri 124 milyon 288 bin 879,75 lira olurken, gideri de 124 bin 288 bin 879,75 lira olarak gerçekleşti. Belediyenin 12 milyon 186 bin 687,77 liralık devreden borcu bulunurken, banka bakiyesi düştükten sonra kalan borcun ise 5 milyon 678 bin 330,4 olduğu belirtildi.

Başkan Oktay yaptığı açıklamada daha çağdaş ve sorunlarından arınmış Marmaris hayaliyle teslim aldıkları görevi, şeffaf ve sosyal belediyecilik sözünü tutarak sürdürdüklerini belirtti. Oktay, "Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz günden bugüne şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Göreve başladığımız günden bugüne canlı yayınla gerçekleştirdiğimiz meclis toplantılarımızda da zaman zaman bu bilgileri verdik. Son olarak gelir gider tablomuzu belediyemizin ön cephesine asarak halkımızın takdirine sunduk. Şeffaf belediyecilik sözümüzün arkasında durmaya, söz verdiğimiz gibi attığımız her adımın hesabını halkımıza vermeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA