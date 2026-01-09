Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi.
Orhaniye Mahallesi'ndeki kayalıklarda köpek, keçi ve oğlağın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.
Ekip, yaklaşık 60-70 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inip, köpek, keçi ve oğlağı kurtararak güvenli alana tahliye etti.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Mahsur Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?