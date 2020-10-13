Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü - Son Dakika

Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü

13.10.2020 22:55
Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turistik kırsal Turgut Mahallesi'nde bir dağ eteğindeki bulunan ve yıllarca türbe sanıldığı için dua edilen piramit mezarın bir savaşçıya ait olduğu ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turistik kırsal Turgut Mahallesi'nde bir dağ eteğindeki bulunan ve yıllarca türbe sanıldığı için dua edilen piramit mezarın bir savaşçıya ait olduğu ortaya çıktı. Piramit mezar bakımsızlıktan ve definecilerin talanından harabeye döndü.

Marmaris ilçesine 40 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi'nde bir tepe de bulunan piramit mezar, 1990 tarihinde kültür varlığı olarak tescillendi. Mahalle halkı uzun yıllardır bu tepeye çıkarak piramit mezar çevresinde dualar edip dilekler tuttu. Geçtiğimiz yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeologları tarafından yapılan araştırmada, 2300 yıl önce yapıldığı belirlenen mezarın mitolojik dönemde bir savaşçıya ait olduğu ortaya çıkmasıyla mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı. Bakımsızlıktan ve doğal olaylarla yıpranan piramit mezarı bir de defineciler talan etti. Turgut Mahallesi sakinleri harabeye dönen piramidin bakımı için yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle halkı, "Çocukluğumuzdan günümüze kadar buraya gider dualar eder ve dilekler tutardık. Piramit mezar şu anda yıkılmak üzere ve defineciler tarafından talan edildi" denildi.

Yüksekliği 6 metre olan mezarın girişinin üzerinde olan kirişte silinmek üzere olan 8 Yunanca satırda yazılanların Türkçesi ise şöyle:

"Siz beyaz dişli hayvanlar bu temiz yerde durun. Ben en yüksek yerde durup bir hainin gelmemesi ve zarar vermemesi için nöbet tutacağım. Çünkü bu savaşta ölmüş Diagoras adlı bir adamı adının babasının Aristomacha koyduğu tanrıçaya benzer karısının mezarıdır. O mükemmel çocukları ve iffetli fikirleriyle bilinirdi."


Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü
Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü
Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü
Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü
Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü
Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü

Marmaris, Mezar, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te piramit mezar harabeye döndü - Son Dakika

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