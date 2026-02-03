Marmaris'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çıldır Mahallesi İsmet Kamil Öner Caddesi'nde bir iş merkezinde alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan M.G. ile Y.T. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışan M.Y'yi olay yerinde gözaltına alırken kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma yürütüyor.
