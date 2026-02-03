Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
S.Ş'nin idaresindeki 48 ST 286 plakalı hafif ticari araç, Marmaris-Datça kara yolu Asparan yol ayrımı mevkisinde C.T'nin kullandığı 34 EDB 232 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?