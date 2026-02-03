Marmaris'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Marmaris'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

03.02.2026 13:14
Marmaris-Datça karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı Asparan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu kavşakta trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile ticari araç bariyerlerin üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken, 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

14:06
