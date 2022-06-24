Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı

24.06.2022 09:34

Marmaris'te çıkan orman yangınında 60 saat geride kalırken, ekiplerin 48 helikopter ve 13 uçakla havadan müdahalesi sürüyor. Duman ve küller Marmaris ilçe merkezinde etkili olmaya başlarken, Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Meteorolojik verilere göre rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan yangın hâlâ sürüyor. Çöplükte devam eden yangın İçmeler'e ilerliyor. Alevler kuzeyden güneye ilerliyor. Duman ve küller Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

RÜZGAR ÜÇ GÜNÜN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKABİLİR

Meteorolojik verilere göre öğleden sonra rüzgarın etkisi üç günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor.

Yangın 4. günde devam ediyor! Dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaştı, Datça karayolu trafiğe kapatıldı

13 UÇAK VE 48 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Sabah 06.00'da havadan müdahale yeniden başladı. Rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) açıklamasına göre 48 helikopter, 13 uçak ile Emniyet ve Jandarma'ya ait 20 TOMA alevlere müdahale ediyor.

Yangın 4. günde devam ediyor! Dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaştı, Datça karayolu trafiğe kapatıldı

"ORMAN YANGINI BASİT BİR KAVRAM GİBİ GÖRÜNSEDE ÜLKEMİZİN DÜŞMANIDIR"

Dün gece ise OGM'nin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı; "Hangi bölgenin hava desteğine ihtiyaç duyduğu, hangi hava aracının nerede olduğu, hangi kara ekibinin nereden müdahale etmesi gerektiği karar destek sistemlerinin yardımı ve uzun yıllar eğitim almış tecrübeli yangın uzmanlarımızın kararlarına göre yapılmaktadır. Orman yangını iki kelimeden oluşan basit bir kavram gibi görünse de tüm personellerimizin hayatı ve mesleğinin bir parçası, ülkemizin düşmanıdır. Bu nedenle Yeşil Vatan için yangınla savaşımızı cansiperane bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz."

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Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te yangın ilçe merkezine ulaştı! Yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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