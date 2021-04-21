Marmaris'te yat kaptanı uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yabancı uyruklu denizcilere uyuşturucu temin ettiği belirlenen O.D. (30), polisin 20 günlük teknik takibinin ardından yakalandı. Yat kaptanlığı yapan O.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine, bir Türk kaptanın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı yapıldı. Harekete geçen polis, O.D.'yi 20 gün süreyle teknik takibe aldı. Delillerin toplanmasının ardından, dün, harekete geçen polis O.D.'yi Beldibi Mahallesi'ndeki evine girmek üzereyken yakaladı. Gözaltına alınan O.D.'nin evindeki aramada, 564 gram esrar maddesi, 6 kök hintkeneviri, 2,75 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu madde tartmakta kullanılan hassas terazi, 101 adet tabanca mermisi, ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 21 fişek ile uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 10 bin 800 TL ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen O.D., burada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, içici olduğunu söyledi. Poliste işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen O.D., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçundan tutuklandı.