Marmaris'te Yelkenli Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
Marmaris'te Yelkenli Yarışları Tamamlandı

07.12.2025 20:38
Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda yelkenciler ödüllerini aldı, yarışlar rüzgar yüzünden iptal oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 17 yat ile 150 yelkenci katıldı.

Yelkenciler, ikinci gün yarışları için bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak körfeze açıldı.

Rüzgarın çıkması için uzun süre bekleyen yatlar, yarış için uygun rüzgarlardan çıkmayınca başhakem Ezgi Kalaycı'nın talimatıyla marinaya döndü.

İkinci gün yarışları yapılamayınca kupanın kazananları ilk gün yarışlarının sonuçlarıyla belirlendi.

Dereceye giren yelkenciler ödüllerini kulüp bahçesinde kupa töreniyle aldı.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

ORC-A: Farraway-Mıknas Yatçılık (Zafer Öznur)

ORC-B: Lobster ST (Ersen Dinç)

ORC-C: CheeseVI-Garanti BBVA (Bora Olcav)

ORC-D: Blue X-Lexus Sailing Team (Berkcan Arat)

Kaynak: AA

