Üye Girişi
Marmaris'te Yunanistan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te Yunanistan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı

18.01.2022 09:21
Marmaris'te Yunanistan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından zodyak botun motoru bozularak, Türk kara sularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından zodyak botun motoru bozularak, Türk kara sularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı açıklarında devriye gezen, Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, denizde zodyak bot içinde sürüklenen kişiler olduğu ihbarını aldı. Yunanistan sınırına 150 metre kala bulunan zodyak bota yanaşan ekipler, 25 kaçak göçmeni kurtararak, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirdi. Doktor kontrolünden geçirilen ve Suriye ve Burma uyruklu olduğu tespit edilen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 25 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenler, ifadelerinde, Yunan askerleri tarafından botlarının motoru bozularak, Türk kara sularına itildiklerini söyledi.


YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te Yunanistan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika


Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü         
15:36
1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar         
15:20
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28

Son Dakika Haberleri
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
15:20 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazına ilişkin son açıklama: İnşallah 2023'e yetiştireceğiz
15:03 Bir futbol sahasının yarısı büyüklüğündeki gezegen 4 Şubat'ta Dünya'ya el sallayacak!
14:57 Adı yasak aşk iddiasına karışan Yasmin Erbil, dava açıyor! 3 kadından biri olduğu söylenmişti
14:54 HDP'nin kapatma davasına Semra Güzel'in PKK'lı teröristle çekildiği fotoğraflar eklendi
14:42 HDP'li Güzel'in PKK kampındaki fotoğrafları, kapatma davasına delil olarak girdi!
14:37 Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde
14:34 Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Safiye ve Naci evleniyor!
14:26 DEVA Lideri Ali Babacan: İktidarın şu anki adı otokrattır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 15:41:35. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Yunanistan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement