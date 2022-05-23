Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü

23.05.2022 15:51
Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Turunç Mahallesi yolu üzerinde ağaç kesim artıklarının alev alması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını ormana sıçramadan kontrol altına altına alarak söndürdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Turunç Mahallesi yolu üzerinde ağaç kesim artıklarının alev alması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını ormana sıçramadan kontrol altına altına alarak söndürdü.

Marmaris'e 21 kilometre mesafede yol kenarında geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından temizlik çalışmaları yapılan Turunç mahallesi yolunda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmayı yapıldı. Yoldan geçen bir vatandaşın acil ihbar hattını araması sonucu orman işletme ekiplerinin, 2 yangın söndürme aracı, 2 arazöz ile kısa sürede bölgeye intikal ederken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı. - MUĞLA

Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü
Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü
Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü
Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü
Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Marmaris, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'teki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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