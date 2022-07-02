Marmaris'teki yangında tedbir amaçlı evleri tahliye edilen vatandaşlar yetkililere minnettar - Son Dakika
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Marmaris'teki yangında tedbir amaçlı evleri tahliye edilen vatandaşlar yetkililere minnettar

02.07.2022 11:14
Marmaris'teki yangında tedbir amaçlı evleri tahliye edilen vatandaşlar yetkililere minnettar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında evleri tedbir amaçlı tahliye edilen, evlerin eklentileri ve ahırlardaki hayvanları güvenli bölgeye alınan vatandaşlar, söndürme çalışmalarında görev alan yetkililere teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan orman yangınlarında evleri tedbir amaçlı tahliye edilen, evlerin eklentileri ve ahırlardaki hayvanları güvenli bölgeye alınan vatandaşlar, söndürme çalışmalarında görev alan yetkililere teşekkür etti.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü, güvenli bölgeye alınan hayvanlar da sahiplerine teslim edildi.

Hayatın normale döndüğü ilçede yanan alanlarda ise hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü ve Yeşilbelde Mahallelerinin Değirmenyanı, Kürardı, Pınaryanı ve Ademiye mevkilerinde inceleme yaptı.

Güvenli bölgeye alınan büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarını sahiplerine teslim eden yetkililer bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Hisarönü Mahallesi Kürardı mevkisinde yaşayan Dürdane Yılmaz, AA muhabirine, ekiplerin müdahalesi ve havadan, karadan yoğun çalışmasıyla yangında herhangi bir kayıplarının olmadığını söyledi.

"Bir tavuğumun bile yanmasına müsaade etmediler"

Tahliye edilen hayvanlarının gayet sağlıklı olduğunu belirten Yılmaz, ekiplerin kendilerine çok yardımcı olduğunu kaydetti.

Yılmaz, ekiplerin hızlı geldiğine dikkati çekerek, "Yangının başlamasıyla tüm ekipler adeta seferber oldu. Devletim bir tavuğumun bile yanmasına, zarar görmesine müsaade etmedi. Çok teşekkür ederim. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Duygusal anlar yaşayan Yılmaz, gözyaşı dökerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hayvanlarım yanarsa ben de yanarım. O nedenle evimden çıkmadım. Ben çıkmayınca jandarma teğmen de burada bekledi. Hayvanlarımızı bırakmadık. Onlar yandıktan sonra ben ne yapayım. Bunlar benim çocuklarım. Onlar yanmasın diye evimi terk etmedim. Yanarsam onlarla yanayım dedim. Yetkililer çok yardımcı oldu. Herkes yardım etti. Hayvanlarımla ilgilendiler. Allah razı olsun."

"Devletimiz yanımızdaydı"

Dürdane Yılmaz'ın oğlu Ahmet Yılmaz ise 12 keçileri olduğunu, otlatma alanlarının bir kısmının yangında zarar gördüğünü söyledi.

Babasının arıcılık yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Babam arılarla Afyonkarahisar'da. Arıları koyduğumuz noktalar yandı zaten. Geçen sene koyduğumuz Hisarönü de yandı. Bördübet'e götürdük. Bu sene orası da yandı. Bakacağız artık. Kalan yerlerde bir nokta bulacağız. Yetkililer bu yangında da tamamen yanımızdaydı. Tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Akşamına hemen geldiler. Nakliye esnasında hep yanımızdaydılar. Devletimiz yanımızdaydı." diye konuştu.

Pınaryanı mevkisinde yaşayan 69 yaşındaki Emine Taştekin de 18 keçi, 2 köpek ve 30 tavuğunun tahliye edildiğini anlattı.

Tüm hayvanlarının yangından zarar görmeden kurtulduğunu belirten Taştekin, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Taştekin'in kızı Fatma Taştekin ise hayvanlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Ekipler gelip hayvanlarımızı aldı. 'Elimizden geleni yapar hayvanlara bakarız' dediler. Çok teşekkür ediyorum. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise yangının başladığı saatten itibaren Marmaris İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri ve il müdürlüğü görevlileriyle sahada olduklarını söyledi.

Geçen yılki büyük yangından sonra kendilerinin de tecrübeli ve tedbirli olduklarını belirten Saylak, ekiplerin sahada yangının ilerlediği takdirde ulaşması muhtemel alanları süratle tespit ettiğini aktardı.

"Hayvanlar iki saat gibi kısa bir sürede tahliye edildi"

Saylak, yangının ikinci gününde ekiplerin çok ciddi bir hazırlık yaptığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Arkadaşlarımız iki kırsal mahallede, yerleşim yerlerine yaklaşan bölgede 6 büyükbaş, 140 küçükbaş hayvanımızı, 10 köpek ve 50 tavuğu 2 saat gibi bir sürede tahliye etti. Herhangi bir zarar görmelerini engellediler. Bakımları ve tedavileri yapıldı. Gereken her şeyi yaptık, bundan sonra da yapacağız. Arkadaşlarımız tahliyesi yapılan hayvanları üreticilerimizle buluşturuyor. Sahada görev yapan arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

Saylak, her şartta çiftçinin ve üreticinin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'teki yangında tedbir amaçlı evleri tahliye edilen vatandaşlar yetkililere minnettar - Son Dakika

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