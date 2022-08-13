Söyleşi: Novartis, 2024'e Kadar Çin'in İkinci En Büyük Pazarı Haline Geleceğini Öngörüyor - Son Dakika
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Söyleşi: Novartis, 2024'e Kadar Çin'in İkinci En Büyük Pazarı Haline Geleceğini Öngörüyor

13.08.2022 17:16
Söyleşi: Novartis, 2024'e Kadar Çin'in İkinci En Büyük Pazarı Haline Geleceğini Öngörüyor

Martina FuchsCENEVRE, 13 Ağustos (Xinhua) -- İsviçre'nin önde gelen ilaç şirketi Novartis, Çin'in 2024'e kadar küresel olarak ikinci en büyük pazarı haline gelmesini bekliyor.

Martina Fuchs

CENEVRE, 13 Ağustos (Xinhua) -- İsviçre'nin önde gelen ilaç şirketi Novartis, Çin'in 2024'e kadar küresel olarak ikinci en büyük pazarı haline gelmesini bekliyor. Konuyla ilgili Novartis Grup Çin Ülke Başkanı Dan Brindle geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya konuştu. Video konferans aracılığıyla Xinhua'nın sorularını cevaplayan Brindle, "Önümüzdeki beş yıl içinde, 50 yeni ilacı piyasaya sürmeyi planlıyoruz, ilaçlarla birlikte endikasyonlarını da sunacağız. Çin'in 2024 yılına kadar Novartis için ikinci en büyük pazar olacağına inanıyoruz" dedi. Brindle, "Şu anda Çin, küresel olarak en stratejik pazarlarımızdan biri. Küresel gelirimiz içinde üçüncü sırada. Geçen yıl Çin'de en hızlı büyüyen şirketler arasındaydık. Yüzde 19'luk bir büyüme elde ettik ve bu gerçekten çok güçlü bir büyüme oranı" diye konuştu. Brindle, Çin'de 36 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Novartis'in öncelikle Çin pazarına inovatif ilaçlar sağlamaya odaklandığını belirtti.

Novartis, 1987'den beri Çin'de yaklaşık 90 yeni ilaç için onay aldı ve ülkede 8.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Beijing ve Guangdong'da iki büyük üretim tesisi ile Beijing, Shanghai ve Jiangsu'da araştırma ve geliştirme tesisleri bulunuyor. Novartis'in Çin'deki genel merkezi ise Shanghai şehrinde yer alıyor. Brindle, "Covid'in zorluklarına rağmen bu yıl bile oldukça iyi gittik ve pazardaki birçok zorluğun üstesinden gelmeye devam ediyoruz" dedi. İlk çeyrekte şirket yüzde 16 büyüme kaydetti ve Shanghai'daki pandemi kontrol önlemlerine rağmen ikinci çeyrekte yüzde 5 büyüme sağladı. Dan Brindle, "Şu anki durumumuzla ilgili oldukça iyi hissediyorum. Geçen yıl sekiz yeni ilaç ve endikasyon onayımız vardı. Çin'de hangi noktada olduğumuz ve nereye gittiğimiz konusunda çok iyimserim. Çin zaten dünyanın en büyük ikinci ilaç pazarı" ifadelerini kullandı.

Merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Novartis, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri. Dünya genelinde yaklaşık 108.000 çalışanı bulunuyor ve ürünleri yaklaşık 800 milyon kişiye ulaşıyor. Çin'deki ticari görünümünden de bahseden Brindle, hala çok sayıda iş fırsatı ve kullanılmayan potansiyel olduğunu söyledi. Brindle, "Demografik özelliklere ve diğer her şeye bakıldığında, ülkenin farklı bölgelerinde hala karşılanmamış çok sayıda ihtiyaç bulunuyor. Bu; kanserden, kardiyovasküler rahatsızlıklara kadar pek çok terapötik alan için geçerli. Çin halkı için portföyümüzü hızla ilerletmeye kararlıyız" dedi. Brindle, "Politika açısından bakıldığında, Çin çok açık fikirli. Sanırım dünyanın herhangi bir yerinde karşılaştığım en açık fikirli hükümetlerden biri. Her zaman bizim görüşümüze katılmayabilirler ama kesinlikle dikkate alacaklardır" tespitinde bulundu. Novartis yöneticisi, "Ülkedeki yenilikçi ilaç sektörünün geleceğinde ciddi yükseliş olacağını hissediyorum" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Novartis, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söyleşi: Novartis, 2024'e Kadar Çin'in İkinci En Büyük Pazarı Haline Geleceğini Öngörüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söyleşi: Novartis, 2024'e Kadar Çin'in İkinci En Büyük Pazarı Haline Geleceğini Öngörüyor - Son Dakika
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