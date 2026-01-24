Mas Güreşi Antrenörlük Kursu Kayseri'de Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mas Güreşi Antrenörlük Kursu Kayseri'de Tamamlandı

Mas Güreşi Antrenörlük Kursu Kayseri\'de Tamamlandı
24.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen Mas Güreşi 1. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu başarıyla sona erdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan branşlardan mas güreşinde 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, Kayseri'de tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kursa, farklı illerden antrenör adayları katıldı.

Kurs kapsamında teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda ise kursiyerlere uygulamalı ve yazılı sınav yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Mas Güreşi Asbaşkanı Zekeriya Hopur, burada yaptığı açıklamada, 55 kursiyerin başvuru yaptığını söyledi.

Hava muhalefeti dolayısıyla kursa katılamayanların da olduğunu belirten Hopur, şunları kaydetti:

"Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun 2026 faaliyet raporunda yer alan Mas Güreşi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu, 5 gündür Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde devam etmektedir. Bugün burada inşallah sınavlarını tamamlayıp Türkiye'de ilk kez açılan Mas Güreşi Antrenörlük Kursu'nda antrenörlük belgelerine sahip olacaklar. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Abdulhadi Turus'a ve bize ev sahipliği yapan, tüm kursiyerlerimize mas dağıtacak olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı'ya da teşekkür ediyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da emeği geçenlere teşekkür etti.

Ordu'dan katılan kursiyer Merve Kaymak ise antrenör olduktan sonra bu sporun yaygınlaşması için çalışacağını ve Dünya Göçebe Oyunları'na gitmeyi hedeflediğini belirtti.

Sinop'tan katılan Hasan Mert ise gelenekleri yaşatmak için düzenlenen kursa katıldıklarını vurgulayarak, mas güreşinin ve Türk geleneğinin yaşaması için gayreti göstereceklerini ifade etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan mas güreşi antrenman setleri, kursiyerlere hediye edildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kayseri, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mas Güreşi Antrenörlük Kursu Kayseri'de Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
TikTok’un ABD’de yeni sahipleri belli oldu TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Uzmanı açıkladı Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 17:04:18. #7.11#
SON DAKİKA: Mas Güreşi Antrenörlük Kursu Kayseri'de Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.