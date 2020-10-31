Masa tenisinde bölge takım maçları ertelendi
31.10.2020 15:53
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bölge takım yarışlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bölge takım yarışlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "2020-2021 faaliyet programında yer alan yaş grupları bölge takım yarışmaları, Kovid-19 vakalarından dolayı katılımın düşük olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
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