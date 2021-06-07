Üye Girişi
Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında - Son Dakika

Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında

07.06.2021 19:00
Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında, System.String[]

Maserati, marka tarihine değer katan modellerden Tipo 61’in tam 60 yıl önce kazandığı Nürburgring zaferini kutluyor.

CARMEDYA.COM – Maserati, marka tarihine değer katan modellerden Tipo 61'in tam 60 yıl önce kazandığı Nürburgring zaferini kutluyor.

Tipo 61, Nordschleife'de düzenlenen ve o yılların en önemli dayanıklılık yarışı olan Nürburgring 1000 kilometre yarışının yedincisinde inanılmaz bir zafer elde etti. Masten Gregory ve Lloyd Casner'in pilotajındaki Maserati Tipo 61, 1960'ta Stirling Moss ve beraberinde Dan Gurney pilotajında elde edilen zaferden sadece bir yıl sonra tekrar galip gelerek çifte zafere imza attı.

Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında

Söz konusu zaferlere övgü niteliğinde; Maserati MC12 Stradale'ye ilham veren renkler beyaz ve mavi olarak belirlendi. 2000'li yılların başına damgasını vuran MC12 Stradale, kısa bir süre önce bayrağı yeni MC20'ye devretti ve her zaman Maserati'nin DNA'sının ayrılmaz parçası olan yarış ruhunu canlandırarak markanın motor sporlarına dönüşünün yolunu açtı.

Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında

Yarış kökenlerinden yeni bir geleceğe

Giulia Alfieri tarafından tasarlanan Tipo 61'in, yaklaşık 200 adet tüpten oluşan karmaşık şasisi, görünümü itibariyle "Kuş Kafesi" olarak ünlendi. Tipo 61, bu şasi ile üretilen beş modellik serinin en ünlü modeli oldu ve söz konusu üretim tekniği onu dönemin yarış otomobillerinden daha hafif, aynı zamanda daha sağlam bir şasiyle anılmasını sağladı. Bu teknik iki koltuklu, önden motorlu, arkadan itişli yarış otomobilleri dünyasının en iyi çözüm haline geldi. Maserati, Mart 1959'da Tipo 60'ı üretmeye başladı ve aynı yılın kasım ayında, Le Mans 24 Saat yarışında katılmak için gereken teknik şartnameleri karşılamak üzere otomobili Tipo 61'e dönüştürdü. Dört silindirli motorun hacmi 2.900 cc'ye arttırılırken, güç üretimi 7.000 d/d'de 250 HP'ye ulaştı. Ayrıca Tipo 60 için uygulanan düzen ve çözümleri korundu. Diğer yandan, ağırlığı 570 kg'dan 600 kg'a çıkmıştı ve 270 km/s yerine 285 km/s maksimum hıza ulaşıyordu.

Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında

Her ne kadar motor hacmi ve gücü artmış olsa da Tipo 61 daha tutumluydu. Daha az yakıt gereksinimi Tipo 61'in yarış esnasında yakıt için durma sayısını azalttı ve böylelikle Tipo 61, dayanıklılık yarışlarında çok önemli bir avantaj sağladı.

Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında

Maserati, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım 00:37 Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi 23:39 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım 23:30 CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı 22:19 Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final         
00:57
Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı         
23:55
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
23:37
Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok         
22:48
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 01:59:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement