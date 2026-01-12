Maskat'ın Mutrah Çarşısı ve Kordonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Maskat'ın Mutrah Çarşısı ve Kordonu

12.01.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman'ın Maskat kentindeki Mutrah Kordonu ve Çarşısı, doğa ve kültürün birleşim noktası.

Umman'ın başkenti Maskat, Umman Denizi kıyısında uzanan "Mutrah Kornişi" (Kordon) ve 200 yılı aşkın geçmişe sahip çarşısı ile doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan önemli merkezler arasında yer alıyor.

Maskat'ta bulunan Mutrah kordonundan Umman Denizi'ne bakan ziyaretçiler, burada süzülen kuşları ve sakin manzarayı izleyerek serin havada vakit geçiriyor. Kimi ziyaretçiler banklarda oturup manzaranın tadını çıkarırken, kimileri de sahil boyunca yürüyüş yaparak doğayla iç içe bir deneyim yaşıyor.

Kentte 1970 yılından sonra geliştirilen kordon, geçmişte geleneksel bir liman bölgesiyken zamanla deniz kıyısında uzanan bir yürüyüş yolu ve dinlenme alanına dönüştürüldü. Geniş deniz manzarası, ferahlatıcı havası ve doğal güzellikleriyle "Mutrah Kornişi", hem Ummanlıların hem de yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Ticari ve kültürel bir simge

Yaklaşık 10,3 kilometre uzunluğundaki kordon boyunca ilerleyen ziyaretçilerin ilgisi, 200 yılı aşkın bir tarihe sahip Mutrah Çarşısı'nda yoğunlaşıyor. Umman Denizi kıyısında yer alan çarşı, Maskat'ın en eski ve en önemli ticari ve kültürel merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Doğu'ya özgü geleneksel çarşı mimarisini yansıtan Mutrah Çarşısı, geçmişin izleri ile deniz manzarasını bir araya getiriyor. Çarşının çevresinde yer alan tarihi kaleler ve eski yapılar, bölgeye güçlü bir kültürel atmosfer kazandırıyor.

Çarşı, denize ve Mutrah sahil yoluna açılan bir kapıdan başlayarak, Maskat'ın eski mahallelerine bağlanan diğer kapıya kadar uzanıyor. Bu yönüyle, ülkenin farklı şehir ve köylerinden gelen ziyaretçilerin de kolayca ulaşabildiği bir merkez konumunda bulunuyor.

Geçmişte ağırlıklı olarak ızgara balık, tatlı ve kumaş satılan Mutrah Çarşısı, Umman'ın dünyaya açılmasıyla birlikte zaman içinde gelişerek kapsamlı bir alışveriş ve kültür noktası haline geldi.

Son yıllarda artan turizmle birlikte çarşıda çeşitli yenileme çalışmaları yapıldı. Çatıların güçlendirilmesi, ortak alanların düzenlenmesi ve Umman ile İslam mimarisini yansıtan detayların eklenmesiyle, hem yerel kimlik korundu hem de ziyaretçilerin deneyimi zenginleştirildi.

Zengin ürün çeşitliliği

Mutrah Çarşısı, dar ve üstü kapalı sokakları, tütsü ve baharat kokularının hakim olduğu atmosferiyle başkentin en canlı noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Ahşap tavanların gölgelediği geçitler boyunca sıralanan dükkanlar, ziyaretçilere geleneksel Umman yaşamını yakından tanıma imkanı sunuyor.

Arap coğrafyasının köklü ticaret merkezlerinden biri olarak bilinen çarşıda, el yapımı süs eşyalarından bakır ürünlere, geleneksel kıyafetlerden antika parçalara kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Umman'a özgü hançerler, gümüş ve altın takılar, tütsü ve buhurdanlıklar da çarşının en çok ilgi gören ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle mücevher dükkanları, düğün ve özel gün alışverişi yapanların uğrak noktası konumunda.

Geçmişte ışık almayan uzun ve dolambaçlı geçitleri nedeniyle yerel halk arasında "Karanlık Çarşı" olarak anılan Mutrah Çarşısı, artık modern aydınlatmalarla daha canlı bir görünüme sahip. Baharat ve parfüm kokularının yayıldığı sokaklarda, satıcıların sesleri ve denizden esen serin rüzgar özellikle akşam saatlerinde çarşıya hareketlilik katıyor.

Maskat kordonu üzerinde yer alan çarşının biri denize, diğeri eski yerleşim bölgesine açılan iki ana girişi bulunuyor. Kubbe biçimli kapısından içeri giren ziyaretçiler, dar sokaklar arasında ilerlerken Hacer Dağları'ndan getirilen süslemelerle hazırlanan sandıkların, geleneksel silahların ve Umman erkek kıyafetini tamamlayan aksesuarların satıldığı dükkanlarla karşılaşıyor.

Arap ve Batılı turistlerin yanı sıra Ummanlıların da yoğun ilgi gösterdiği Mutrah Çarşısı, ülkenin kültürel mirasını yakından tanımak isteyenler için önemli duraklardan biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Maskat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Maskat'ın Mutrah Çarşısı ve Kordonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:12:17. #7.11#
SON DAKİKA: Maskat'ın Mutrah Çarşısı ve Kordonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.