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Maske Kimsin Sen? İlk Bölümüyle 1 Ocak Cumartesi FOX'ta! - Son Dakika

Maske Kimsin Sen? İlk Bölümüyle 1 Ocak Cumartesi FOX'ta!

24.12.2021 12:43

Maske Kimsin Sen? İlk Bölümüyle 1 Ocak Cumartesi FOX'ta!

Maske Kimsin Sen? İlk Bölümüyle 1 Ocak Cumartesi FOX'ta!

Maske Kimsin Sen? İlk Bölümüyle 1 Ocak Cumartesi, Yeni Bölümüyle 2 Ocak Pazar FOX'ta!

"The Masked Singer" adıyla tüm dünyada fenomen olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstleneceği programın her bölümünde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacaklar. Yarışmada; ekranın sevilen isimleri Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy dedektiflik yapacaklar.

"En sevdiğim ünlüyü sesinden tanırım." diyenlerin yarışması Maske Kimsin Sen çılgın maskeler, dillere destan şarkılar ve eğlenceli takımlarla FOX'ta!

YAPIM: MEDYAPIM

YAPIMCI: FATİH AKSOY

YÖNETMEN: BAHADIR İNCE

SENARİST: KEMAL HAMAMCIOĞLU

SUNUCU: TANSEL ÖNGEL

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

Maske Kimsin Sen: https://www.fox.com.tr/Maske-Kimsin-Sen

#FOX #MaskeKimsinSen #TanselÖngel

YORUMLAR
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Cumartesi, Singer, Şarkı, Ocak, Müzik, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Müzik Maske Kimsin Sen? İlk Bölümüyle 1 Ocak Cumartesi FOX'ta! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maske Kimsin Sen? İlk Bölümüyle 1 Ocak Cumartesi FOX'ta! - Son Dakika
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