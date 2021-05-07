Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp etmişti; tahliye edildi - Son Dakika

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp etmişti; tahliye edildi

07.05.2021 13:21
Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp etmişti; tahliye edildi, System.String[]

İSTANBUL Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Torman "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar yargılandığı davada tahliye edildiİstanbul 24.

İSTANBUL Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Torman "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar yargılandığı davada tahliye edildi

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki-sanık Furkan Toraman tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS)  katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu

ÇOK PİŞMANIM

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Furkan Torman, "Olaydan dolayı çok pişmanım. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey değildi. Karşı tarafın hakareti ve nişanlımın bayılması neticesinde korku ve paniğe kapıldığım için yapmış olduğum bir hareketti. Cezaevinde koronavirüs nedeniyle bir arkadaşımız vefat etmiştir. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMADAN ÖTÜRÜ SAĞLIK RAPORU ALAMADIK Koronavirüs dolayısıyla uygulanan tam kapanma nedeniyle müşteki-sanık Rıfat Babayiğit için sağlık raporu alamadıklarını söyleyen avukatı Ezel Demirkol, "Dosyada bazı eksik belgeler olduğundan, biz şahsı Adli Tıp Kurumu'na götürmüş olsaydık bile raporun sunulma durumu bu aşamada mümkün değildi. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederiz" diye konuştu.Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yakınını getiren Furkan Torman, maskesini düzgün takmadığı için hastane personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada Furkan Torman, Babayiğit'i darp etmişti. Yaşanan arbede esnasında sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise Torman'ın sırtına bant makinesi ile vurmuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Furkan Torman'ın "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in ise Torman'a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.


Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp etmişti; tahliye edildi - Son Dakika


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