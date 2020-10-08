MASKİ'den KAYSÜ açıklaması - Son Dakika

MASKİ'den KAYSÜ açıklaması

08.10.2020 12:21
MASKİ'den KAYSÜ açıklaması, System.String[]

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa TV'de yayınlanan Gündem Özel programında ilçe belediyeleri tarafından alınan KAYSÜ bedelleriyle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa TV'de yayınlanan Gündem Özel programında ilçe belediyeleri tarafından alınan KAYSÜ bedelleriyle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Faturalar üzerinden çarpıcı örneklerin verildiği programda, KAYSÜ bedelinin neden MASKİ'nin faturalarından toplandığı ile ilgili yönetmelikte paylaşıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa TV ekranlarında Özgür Hancıoğlu'nun sunumuyla gerçekleştirilen Gündem Özel programına konuk oldu. KAYSÜ bedellerinin ilçe belediyeleri tarafından alındığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Çevik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği de kamuoyuyla paylaştı. KAYSÜ bedellerinin her ilçenin kendi meclisinde aldığı karar doğrultusunda belirlendiğini belirten Çevik, bu ücret kaleminin sadece tahsilatının MASKİ tarafından yapıldığını, alınan ücretin kuruşu kuruşuna ilçe belediyelerine aktarıldığını söyledi. Çevik ve Akbaş, kimi ilçelerde vatandaşların ilçe belediyelerine gittiğinde KAYSÜ bedelini kendilerinin almadığını söylediklerini de izleyicilerle paylaşarak, alınan ücretin tamamen ilçe belediyesine ait olduğunun altını çizdiler.

Çevik: "KAYSÜ çöp toplama bedelidir"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, programda KAYSÜ bedeli ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Çevik, "KAYSÜ nedir? KAYSÜ çöp toplama bedelidir. Evlerden, ticarethanelerden çıkan katı atığın konteynere gitmesi, konteynerden ilçe belediyelerinin araçlarıyla toplanması, taşınması ve sonrasında aktarma istasyonuna kadar götürülmesidir. KAYSÜ bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkardığı yönetmeliğe göre ilçe belediyelerinin kendi meclislerinde hazırlanmaktadır. İlçe belediyeleri kendi meclislerinde belirlenen tutarı MASKİ Genel Müdürlüğüne göndermekte ve bizim adımıza abonelerden bu ücretin tahsil edilmesini talep etmektedirler. Bizde faturalarımız üzerinden tahsil edilen ücreti her ayın 25'inde 1 kuruşuna dahi dokunmadan ilçe belediyesine aktarmaktayız" dedi.

Fatura örnekleri üzerinden de açıklamaların yapıldığı programda Çevik, Saruhanlı ilçesinden bir örnek verdi. Faturanın gerçek bir aboneye ait olduğunu ifade eden Çevik, toplamda 24 liralık faturanın tamamının MASKİ'ye ait olmadığını söyledi. Çevik, "24 liralık faturanın 8,78 lirası su bedeli olarak idaremiz tarafından alınmış. Hemen yanında ilçe belediyesi yazıyor. KAYSÜ bedeli dediğimiz kısım bu. Yani 13,55 lira ilçe belediyesi tarafından alınmış. Bir de Büyükşehir Belediyesinin katı atık bertaraf bedeli var. Ayrıca devlete aktarılan KDV'de mevcut. Abonelerimizden ricamız faturalarına bir de bu gözle bakmaları" ifadelerini izleyicilerle paylaştı.

Akhisar ve Alaşehir'den çarpıcı fatura örnekleri verildi

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, yayında Akhisar ve Alaşehir ilçelerine ait ticarethane abonelerinin fatura örneklerini paylaştı. Akbaş, "Aynı mağaza zincirine ait Akhisar ve Alaşehir ilçelerinden fatura örnekleri ekrana yansımaktadır. Akhisar ilçesinde aynı mağaza zincirinin şubesinden 35,38 lira KAYSÜ bedeli tahsil edildiği görülmektedir. Alaşehir'deki faturada ise bu rakamın bin 100 lira olduğunu görmekteyiz. Bu fiyat farkı da her ilçe alacağı KAYSÜ bedelini kendi belediye meclisinde belirlediği için ortaya çıkmaktadır. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Alınan KAYSÜ bedeli kuruşu kuruşuna ilçe belediyesine aktarılmaktadır" dedi. - MANİSA

MASKİ'den KAYSÜ açıklaması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, CEO, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ'den KAYSÜ açıklaması - Son Dakika

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