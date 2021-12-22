MASKİ, Emlakdere ve Kayapınar'ın taşkın sorununa neşter vuruyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınları önlemek amacıyla il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere ve Kayapınar mahallelerinde yağışlı havalarda meydana gelen taşkınları önlemek amacıyla bu bölgede 1400 metrelik yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor.

"Bölgede yaşanan taşkın sıkıntılarına son vereceğiz"

Yağışlı havalarda derelerden taşma yapan suların vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğunu, aynı zamanda iki mahalleye ulaşımı sağlayan yolda da tahribata neden olduğunu belirten Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir çalışmaları yerinde inceleyerek, "Yunusemre ilçemize bağlı Emlakdere ve Kayapınar mahallelerinde aşırı yağışlı havalarda dere yataklarında taşma meydana geliyordu. Sular iki mahalle arasındaki geçiş noktası ve Organize Sanayi Bölgesinin de kullandığı ulaşım yoluna geliyor, trafiği aksatıyordu. Bölgedeki hanelerde zor durumda kalıyordu. Bu sorunu kökten çözmek amacıyla yaklaşık olarak 1400 metrelik bir yağmur suyu hattı projesini hayata geçiriyoruz. İmalat çalışmalarımız başladı. Artık böyle bir mağduriyet yaşanmaması ve ulaşımın aksamaması için yapacağımız bu çalışma ile taşkın tehlikesi tarihe karışacak" ifadelerini kullandı.