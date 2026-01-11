Maslak'ta Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Maslak'ta Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

11.01.2026 09:59
Sarıyer Maslak'taki oto sanayideki boyacı dükkanına saldırı düzenlendi; 3 şüpheli uyurken yakalandı.

SARIYER Maslak'taki Oto Sanayii'de boyacı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler, yaklaşık 10 saat sonra Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından iş yerinde uyurken yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ateş eden şüphelinin saldırıyı iddiaya göre, aynı oto sanayide işlettiği dükkanına yüksek kira zammı yapan iş yeri sahibinden intikam almak için düzenlediği ortaya çıktı. Emrullah E.'nin yeğeninin de silahlı saldırı düzenlediği iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

Olay, dün saat 01.45 sıralarında Maslak Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde boyacı dükkanının önüne gelen 3 şüpheli iş yerine ateş açtı. Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen Cem Ç. (53), önceki gün saat 19.00 sıralarında iş yerini kapattığını, dün saat 08.00 sıralarında dükkanı açtığını, iş yeri camında ve içerisinde kurşun isabet eden yerlerin olduğunu söyleyerek polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemelerde iş yerine 13 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin olayı gerçekleştirip yaya olarak olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ UYURKEN YAKALADI

Devam eden çalışmalarda, şüphelilerin Emrullah E. (43), Cihan A. (41) ve Gökhan K. (42) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin aynı oto sanayide bir iş yerinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. İçeri giren polis, şüphelileri uyurken yakaladı. Yaklaşık 10 saat sonra tespit edilip yakalanan şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda bir valizde, olayda kullanıldıkları ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polis ekiplerinin baskın anı kameralara saniye saniye yansıdı.

YÜKSEK KİRA ZAMMI İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Gözaltına alınan 3 şüphelinin poliste 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ateş eden şüpheli Emrullah E.'nin saldırıyı, iddiaya göre aynı oto sanayide işlettiği dükkanına yüksek kira zammı yapan iş yeri sahibinden intikam almak için düzenlediği ortaya çıktı. Diğer yandan Emrullah E.'nin yeğeninin de silahlı saldırı düzenlediği iş yerinde çalıtığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

