MasterChef'te haftanın son eleme adayı Enes oldu: Potada dört isim var

MasterChef Türkiye'de cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan Enes, eleme potasına giren son yarışmacı oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisinde yapılan takım oyununda kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı ise Ayşe aldı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre haftanın ilk eleme adayları Nurten ve Burçin olmuş, 12 Kasım'daki bölümde ise Bahar potaya girmişti. Enes'in de katılmasıyla bu haftanın eleme potasında Nurten, Burçin, Bahar ve Enes yer alıyor.

Yarışmada cuma akşamı oynanan ödül oyununu da kırmızı takım kazanmıştı. Bilgi yarışması biçiminde geçen etapta en yüksek puanı toplayan Tolgahan, büyük ödülün sahibi olmuştu.

Potadaki dört isimden hangisinin yarışmaya veda edeceği, haftanın eleme gecesinde belli olacak.