Masum Melek'in Acı Hikayesi

İsrail ordusunun Gazze'de sivillerin sığındığı bir okul binasına düzenlediği saldırıda ailesinden sağ kurtulan tek kişi olan 9 yaşındaki Filistinli Melek Hıdır, bacağını kaybettikten sonra hayatta kalan tek yakını büyükannesiyle bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillerin sığındığı okulları hedef alan saldırılarının en ağır sonuçlarından biri, henüz 9 yaşındaki Filistinli Melek Hıdır'ın yaşamında acı şekilde somutlaştı.

Ailesiyle bombardımandan korunmak için bir okula sığınan Melek, İsrail saldırısında anne ve babasıyla birlikte üç kardeşini kaybetti, kendisi ağır yaralı halde enkazdan çıkarıldı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Melek'in sağ bacağı ampute edildi. Küçük kız, bugün Gazze kentinin doğusundaki Zerka bölgesinde, hayatta kalan tek yakını olan 72 yaşındaki büyükannesiyle bir çadırda hayata tutunmaya çalışıyor.

"Uyandığımda bacağımı arıyordum"

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Melek Hıdır, saldırının ardından yaşadığı derin travmayı ve ailesini kaybetmenin tarifsiz acısını kelimelere döktü.

Bombardıman sırasında baygın olduğunu belirten Melek, gözlerini açtığında karşılaştığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Uyandığımda bacağımı hissetmiyordum. 'Bacağım nerede?' diye bağırmaya başladım. Annem, babam ve kardeşlerim, Muhammed, Hamza ve Abbud öldü. Hepsi gitti, sadece ben kaldım."

Ailesini her gün özlediğini dile getiren küçük kız, "Ailemden sonra hayat diye bir şey kalmadı. Onları her gün özlüyorum." diyerek yaşadığı boşluğu ve acıyı ifade etti.

Tüm yaşadıklarına rağmen hayata tutunmaya çalıştığını anlatan Melek, yeniden yürüyebilmenin ve yaşıtları gibi oyun oynayabilmenin hayalini kuruyor.

Protez bacak isteğini dile getiren Melek, "Protez bacağımın olmasını istiyorum. Tekrar yürüyebilmek, kızlarla oynayabilmek ve okula gidebilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Boş vakitlerinde kaldıkları çadırda kuzeniyle birlikte ders çalıştığını belirten Melek, "Hayatımın eskisi gibi olmasına çalışıyorum." sözleriyle, yaşına ağır gelen sorumluluklara rağmen ayakta kalma çabasını dile getirdi.

"Bu çocuk masumdu, ne günahı vardı?"

Melek'in büyükannesi Naife Mahmud Hıdır ise torununun hem fiziksel hem psikolojik olarak derin bir travma yaşadığını söyledi.

72 yaşındaki Naife Hıdır, saldırı gecesini gözyaşları içinde anlattı.

Bombardıman ve şiddetli yağmur nedeniyle okul binasına sığındıklarını belirten Hıdır, "Gece saat 02.00 sularında saldırı oldu. Hepsi uykudaydı. Onları kurtaramadılar, cenazelerini bile çıkaramadılar." dedi.

Saldırıda oğlunu, gelinini ve 3 torununu kaybettiğini ifade eden Hıdır, "Semih ve çocukları, Muhammed, Hamza ve Abbud, hepsi öldürüldü. Sadece Melek hayatta kaldı." diye konuştu.

Torununun yaşadığı acının her geçen gün daha da derinleştiğini dile getiren acılı büyükanne, Melek'in sık sık kendisine, "Büyükanne, kızları koşarken gördüğümde bacağıma üzülüyorum. Hayatım ve geleceğim bacağımla gitti." dediğini aktardı.

Doktorların Melek'in hem fiziksel hem psikolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu söylediğini belirten Hıdır, uluslararası topluma çağrıda bulunarak "Ne olur ona bir protez bacak bulun. Ailesini kaybetti ama en azından yürüyebilsin, mutlu olabilsin." diyerek torunu için yardım çağrısı yaptı.

"Bu çocuk masumdu. Ne günahı vardı? Neden onları vurdular, neden öldürdüler?" sözleriyle tepkisini dile getiren Hıdır, torununun her gece acı içinde uyanarak ağladığını, yaşadığı travmanın izlerinin hala silinmediğini ifade etti.