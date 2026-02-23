Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı - Son Dakika
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı


Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
23.02.2026 20:38  Güncelleme: 20:55
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı


Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinin yayınlanmasının ardından müzeye olan ilgi belirgin şekilde arttı. Dizi yayınlanır yayınlanmaz meraklıları, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan müzeyi ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Bir dijital platformda yayınlanan Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi dizi, daha ilk günden kültürel bir hareketliliğe yol açtı. Yapımın izleyiciyle buluşmasının ardından İstanbul'daki Masumiyet Müzesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Müzeye giriş kuyruğu zaman zaman100 metreyi buldu. .

DİZİNİN ETKİSİ KENDİNİ GÖSTERDİ

Dizinin yayınlanmasının hemen ardından, hikayenin geçtiği mekanı yakından görmek isteyen vatandaşlar müzenin yolunu tuttu. Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğu artarken, giriş kapısı önünde uzun bekleme sıraları oluştu.

ROMANIN KURMACASINDAN GERÇEK BİR MÜZEYE

Masumiyet Müzesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden yola çıkarak hayata geçirildi. İstanbul'da 19. yüzyıldan kalma bir konak, yazar tarafından romanın atmosferini yansıtacak şekilde müzeye dönüştürüldü. Müze, bir romanın kurmaca evreninden hareketle oluşturulan ilk müze olma özelliğini taşıyor.

Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Romandaki karakterlerin eşyaları ve dönemin gündelik yaşamına ait objelerle kurgulanan sergi alanları, ziyaretçilere hikayeyi fiziksel bir deneyim olarak sunuyor.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının daha da artmasının beklendiğini belirtirken, dizinin kültürel mekanlara olan ilgiyi artırdığının altını çiziyor.

2012 yılında açılan Müze İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Çukurcuma'da, İstiklal Caddesi ile Tophane arasında yer alıyor.

Kültür Sanat, Orhan Pamuk, Televizyon, İstanbul, Beyoğlu, Yaşam, Dizi, Son Dakika

