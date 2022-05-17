Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Hikmet'in ölümü sonrası hüzünlü bölüm... - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Hikmet'in ölümü sonrası hüzünlü bölüm...

17.05.2022 14:28

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 70.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Hikmet'in ölümü sonrası kardeşlere büyük bir hüzün çökerken, kardeşlerin geç de olsa babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir.

Masumlar Apartmanı, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak.

HİKMET'İN ÖLÜMÜ SONRASI KARDEŞLER BÜYÜK HÜZÜN YAŞIYOR

Dizinin 70.bölüm fragmanında; Hikmet'in ölümü tüm kardeşlere büyük bir üzüntü veriyor. Kardeşlerin geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler.

CEYLAN VE HAN ARASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir. Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.

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Masumlar Apartmanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Hikmet'in ölümü sonrası hüzünlü bölüm... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Hikmet'in ölümü sonrası hüzünlü bölüm... - Son Dakika
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