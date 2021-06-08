Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanarak TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı sezon finalinde sürpriz bir son yaşandı.

İNCİ KARAKTERİ DİZİYE VEDA ETTİ

Dizinin son sahnelerine doğru Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri, kullandığı araçla kaza yaptı. Böylece sevilen karakter, Masumlar Apartmanı'na veda etmiş oldu.

ÜNLÜ OYUNCU AYRILMAK İSTEMİŞTİ

Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini söylemişti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Farah Zeynep Abdullah, Arap kökenli bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızıdır. Çocuk yaşlarda tiyatroya olan ilgisi fark edilen Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladığı okulu İngiltere'de tamamladı. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirdi.