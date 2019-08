Mathias Eick Quintet Gümüşlük'te konser verdi

Suda Caz başlığı altında dört yıldır düzenlenen caz konserlerine bu yıl konuk olan Mathias Eick ve grubu, Aris Life-Canderel etkinlik sponsorluğu ile sahne aldı.

Bodrum'da kuzey cazının farklı tınıları ile sahne alan Mathias Eick Quintet, cazseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Daha önceki yıllarda da Norveçli caz topluluklarını konuk eden festivalin bu yılki konuk topluluğu, trompette Mathias Eick; basta Audun Erlien; piyanoda Andreas Ulvo; kemanda Hakon Aase ve davulda Torstein Lofthus'tan oluşuyordu.

"Ravensburg" albümünde yer alan parçalar başta olmak üzere diğer albümlerden de öne çıkan parçalarla Gümüşlük sahnesinde cazseverlerle buluşan Mathias Eick Quintet, contemporary/smooth jazz türünde eserler veriyor. "Ravensburg" albümüyle eşsiz bir müzikal ifadeye ulaşan Mathias Eick, ünlü plak şirketi ECM Records'tan çıkan dördüncü albümüyle önemli bir başarı yakaladı. Sanatçı çok yönlü bir müzik adamı olarak; trompetçi, vibrafonist, kontrabasist, gitarist veya piyanist olarak 100'den fazla kayıt gerçekleştirdi.

Trondheim Caz Orkestrası, Chick Corea, Jaga Jazzist, Iro Haarla, Many Katché, Elvira Nikolaisen ve Jacob Young gibi sanatçılarla da çalışan Mathias Eick, Gümüşlük'te izleyici karşısında seslendirdiği "Family", "Children", "Friends", "August", "Parents", "Girlfriend", "Ravensburg" ve "For My Grandmothers" adlı parçalarla büyük alkış aldı. İki saat sahnede kalan Norveçli cazcılar, Türk caz izleyicisini çok tutkulu ve cana yakın bulduklarını ifade ettiler. Bölgeye ilk defa gelen topluluk üyeleri, Gümüşlük'ü ve Bodrum'u çok beğendiklerini de belirterek, "müzik kariyerimiz boyunca çaldığımız en güzel yer Gümüşlük'tü" dediler.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler Biletix'ten ve etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilecek.