Mavi kukla oyunu ile çocuklar doyasıya eğlendi

Yeşil Sokak Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kukla oyunu ile çocuklar doyasıyla eğlendi.

Yeşil Sokak Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kukla oyunu ile çocuklar doyasıyla eğlendi.



İzmit Belediyesi tarafından Mavi-Yeşil Sokak etkinlikleri Kapsamında Belsa önünde "Kaçma Saati" adlı müzikli kukla oyunu gerçekleştirildi. Çocuklar kukla gösterisinde gönüllerince eğlenirken aileleri de etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Ayşegül Yıldız Ulaş'ın yazdığı oyunu Dilan Mine Uğurlu, Hilal Akcan, Nursel Çeliktürk, Zeynep Çağla Şenol oynattı. Gösteri, çocuklar ve ailelerden büyük alkış toplarken İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın da oyunculara teşekkür sertifikası takdim etti. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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