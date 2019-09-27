Son Dakika Haberleri: Mavisel Yener, Sen de Oku için yazdı
Son Dakika Güncel Haber

Mavisel Yener, Sen de Oku için yazdı

56 dakika önce

Mavisel Yener'in imzasını taşıyan, serinin ilk Türkçe kitabı Tembel Teneke Acaba Nerede?, kelimelerle mücadele eden çocukları edebiyatın keyifli dünyasına yaklaştırıyor.

Mavisel Yener, Sen de Oku için yazdı, System.String[]

SEN de OKU koleksiyonu Türk yazarların özgün eserleriyle zenginleşiyor.

Sıradışı dostluk hikâyemiz, Ata'nın bahçedeki çöp bidonundan gelen miyavlamayı duymasıyla başlıyor. Ufak, siyah kafasını bidondan uzatan sevimli pisicik, daha ilk bakışıyla Ata'nın gönlünü çelmeyi başarıyor. Acaba üşüyor mu yoksa karnı mı aç? Ya annesini kaybettiyse?! Gözyaşları daima göreve hazır olan Ata, her zamanki gibi biraz kararsız. Acaba kediyi eve mi götürmeli? Peki, iki yıldır onlarla yaşayan kedileri Sos kıskanmaz mı bu yavruyu? Yok canım, kediler kıskanç olur mu hiç! Yoksa olur mu?.. Öyleyse ona yeni bir yuva bulmalı. Bir duyuru hazırlayıp kasabadaki elektrik direklerine asmak işe yarar belki. İyi de, kim sahiplenmek ister ki böylesine şapşal, horlayan, tembel teneke bir kediyi? Ama o da ne, pisicik çoktan seçmiş bile ailesini...

Çocuk ve gençlik yazınımızın üretken kalemlerinden Mavisel Yener'in yazıp Gül Sarı'nın resimlediği Tembel Teneke Acaba Nerede?, Tudem'in, okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocuklar için özel olarak hazırladığı SEN de OKU koleksiyonunun Türk yazarlar serisinde yayımlanan ilk kitabı.

Özgün hikâyesinin satır aralarında, empati, önyargılar, aile ilişkileri, hayvan sevgisi ve başka canlılarla dünyayı paylaşabilme gibi önemli konulara dikkat çeken bu eğlenceli kitap, son sayfalarında okuruna yönlendirdiği sorularla aynı zamanda etkileşimli bir okuma deneyimi sunuyor.

Sözcüklerle mücadele eden çocuklar; Ata, Sos ve Süs'ün izinde eğlenceli bir serüvene dalarak okuma sevgisi kazanıyor!

Mavisel Yener, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:48 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu
Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:45:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mavisel Yener, Sen de Oku için yazdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]