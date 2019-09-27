Mavisel Yener, Sen de Oku için yazdı

SEN de OKU koleksiyonu Türk yazarların özgün eserleriyle zenginleşiyor.

Sıradışı dostluk hikâyemiz, Ata'nın bahçedeki çöp bidonundan gelen miyavlamayı duymasıyla başlıyor. Ufak, siyah kafasını bidondan uzatan sevimli pisicik, daha ilk bakışıyla Ata'nın gönlünü çelmeyi başarıyor. Acaba üşüyor mu yoksa karnı mı aç? Ya annesini kaybettiyse?! Gözyaşları daima göreve hazır olan Ata, her zamanki gibi biraz kararsız. Acaba kediyi eve mi götürmeli? Peki, iki yıldır onlarla yaşayan kedileri Sos kıskanmaz mı bu yavruyu? Yok canım, kediler kıskanç olur mu hiç! Yoksa olur mu?.. Öyleyse ona yeni bir yuva bulmalı. Bir duyuru hazırlayıp kasabadaki elektrik direklerine asmak işe yarar belki. İyi de, kim sahiplenmek ister ki böylesine şapşal, horlayan, tembel teneke bir kediyi? Ama o da ne, pisicik çoktan seçmiş bile ailesini...

Çocuk ve gençlik yazınımızın üretken kalemlerinden Mavisel Yener'in yazıp Gül Sarı'nın resimlediği Tembel Teneke Acaba Nerede?, Tudem'in, okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocuklar için özel olarak hazırladığı SEN de OKU koleksiyonunun Türk yazarlar serisinde yayımlanan ilk kitabı.

Özgün hikâyesinin satır aralarında, empati, önyargılar, aile ilişkileri, hayvan sevgisi ve başka canlılarla dünyayı paylaşabilme gibi önemli konulara dikkat çeken bu eğlenceli kitap, son sayfalarında okuruna yönlendirdiği sorularla aynı zamanda etkileşimli bir okuma deneyimi sunuyor.

Sözcüklerle mücadele eden çocuklar; Ata, Sos ve Süs'ün izinde eğlenceli bir serüvene dalarak okuma sevgisi kazanıyor!