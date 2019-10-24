Son Dakika Haberleri: Max Kruse, Konya maçıyla dönüyor!
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Max Kruse, Konya maçıyla dönüyor!

1 saat önce

Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında kırık kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu'nun maç saatine kadar bir aksilik yaşamaması durumunda yine iğne ve sargıyla sahaya çıkmasına kesin gözle bakılırken, Max Kruse'nin oynama ihtimali giderek artıyor.

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Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında kırık kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu'nun maç saatine kadar bir aksilik yaşamaması durumunda yine iğne ve sargıyla sahaya çıkmasına kesin gözle bakılırken, Max Kruse'nin oynama ihtimali giderek artıyor. Alman futbolcunun maç saatine kadar hazır olacağı öğrenildi.

Emre Belözoğlu, Denizlispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49 
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