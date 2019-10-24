Max Kruse, Konya maçıyla dönüyor!
1 saat önce
Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında kırık kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu'nun maç saatine kadar bir aksilik yaşamaması durumunda yine iğne ve sargıyla sahaya çıkmasına kesin gözle bakılırken, Max Kruse'nin oynama ihtimali giderek artıyor.
Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında kırık kaburga ile oynayan Emre Belözoğlu'nun maç saatine kadar bir aksilik yaşamaması durumunda yine iğne ve sargıyla sahaya çıkmasına kesin gözle bakılırken, Max Kruse'nin oynama ihtimali giderek artıyor. Alman futbolcunun maç saatine kadar hazır olacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49
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