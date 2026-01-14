Maxion Wheels'tan Yeni Nesil Kamyon Jantı - Son Dakika
Ekonomi

Maxion Wheels'tan Yeni Nesil Kamyon Jantı

14.01.2026 11:18
Maxion Wheels, 250 kg ek yük kapasitesi sunan yeni çelik jantı geliştirdi, karbon ayak izini %66 azaltıyor.

Maxion Wheels, ağırlık artışı olmadan 250 kilogram ek yük kapasitesi sunan, 4 bin 250 kilogram taşıma kapasitesine sahip yeni nesil kamyon jantı geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha az ham madde, daha temiz enerji, daha düşük karbon salımı ve hafifletme teknolojileriyle üretilen çelik kamyon jantlarında karbondioksit ayak izi yüzde 66'ya kadar azaltılıyor.

Çelik kamyon jantları, ağırlık ve dayanım dengesinin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Maxion Wheels, bu dengeyi daha ileri taşımak için yürüttüğü çalışmalarda, standart 22.5x9.00 ölçüsündeki çelik kamyon jantının ağırlığını 41 kilogramdan 32 kilograma düşürmeyi başardı. Son geliştirmelerle birlikte bu ağırlık, ilk kez 30 kilogram sınırının altına inerek çelik jantlarda hafiflik açısından yeni bir referans noktası oluşturdu.

Ağırlık azaltımı, güvenlik, kalite ve performanstan ödün vermeden, daha yüksek taşıma kapasitesi ve yakıt verimliliği anlamına geliyor.

Daha hafif jant tasarımı, aynı zamanda daha az ham madde kullanımı anlamına gelirken, üretim kaynaklı karbondioksit emisyonlarının yüzde 75-85'inin ham maddeden kaynaklandığı dikkate alındığında, daha az malzeme kullanımı karbon ayak izinin azaltılmasında belirleyici bir rol oynuyor.

Yaşam döngüsü analizlerine göre, geleneksel çelik kamyon jantları üretimde jant başına 133,45 kilogram karbondioksit salımı yaratırken, bu değer yeni nesil jantların üretiminde 44,9 kilograma kadar düşüyor.

Tam elektrikli kamyonların yaygınlaşması, jant tasarımında yeni gereksinimleri de beraberinde getiriyor. Elektrikli bir çekicinin dizel versiyona göre, yaklaşık 4 ton daha ağır olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yük taşıma kapasitesi yüksek, hafif ve dayanıklı jant çözümleri, elektrikli ticari araçların verimliliği ve menzili açısından kritik bir rol üstleniyor.

Elektrikli kamyonların artan aks yükleri ve aerodinamik gereksinimleri doğrultusunda Maxion Wheels, ağırlık artışı olmadan 250 kilogram ek yük kapasitesi sunan, 4 bin 250 kilogram toplam taşıma kapasitesine sahip yeni nesil 22.5x900 ölçüsünde kamyon jantlarını geliştirdi.

Elektrikli araçlarda fren soğutma ihtiyacının azalması ise daha küçük havalandırma açıklıklarıyla daha aerodinamik jant tasarımlarını mümkün kılıyor.

Kaynak: AA

