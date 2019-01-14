Son Dakika Haberleri: May: Birleşik Krallık AB'den Değerli Güvenceler Aldı

May: Birleşik Krallık AB'den Değerli Güvenceler Aldı

2 saat önce

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit süreci için Avrupa Birliği'nden (AB) değerli güvenceler aldıklarını açıkladı.

May: Birleşik Krallık AB'den Değerli Güvenceler Aldı, System.String[]
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brexit süreci için Avrupa Birliği'nden (AB) değerli güvenceler aldıklarını açıkladı.

Birleşik krallık Parlamentosu'nda Salı günü düzenlenecek oylama öncesinde Birmingham ile Manchester arasındaki Stoke-on-Trent kentinde konuşan May, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın, yolladıkları bir mektup ile, İrlanda konusunda güvenceler verdiklerini vurguladı, kendisinin de AB'ye yolladığı mektup ile birlikte tüm mektupların içeriklerini Birleşik Krallık milletvekilleriyle paylayacağını açıkladı.

May ayrıca, var olan Brexit anlaşmasının "olabilecek en iyi anlaşma" olduğunun altını çizdi ve bir alternatifinin bulunmadığını vurguladı.

May, yarınki oylamada, daha önce onaylamadığını söyleyen önemli sayıda milletvekilinin Brexitk anlaşması lehine oy kullanacağına da inandığını söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Theresa May, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Dünya
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