Son Dakika Haberleri: May, Brexit Kabul Edilmezse Meclise 3 Gün İçinde B Planı Sunmak Zorunda

May, Brexit Kabul Edilmezse Meclise 3 Gün İçinde B Planı Sunmak Zorunda

1 saat önce

İngiltere Meclisi, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi halinde 3 gün içinde alternatif B planı sunması kararını aldı.

May, Brexit Kabul Edilmezse Meclise 3 Gün İçinde B Planı Sunmak Zorunda, System.String[]
İngiltere Meclisi, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi halinde 3 gün içinde alternatif B planı sunması kararını aldı.

İngiltere Meclisinde dün yapılan oylamada, Başbakan Theresa May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının milletvekilleri tarafından reddedilmesi halinde 3 gün içinde meclise alternatif B planı sunması kararı alındı. Karar 297'ye karşı 308 milletvekilinin oylarıyla kabul edildi.

Theresa May, Brexit anlaşmasının mecliste reddedileceğini düşünerek oylamayı 15 Ocak'a ertelemişti. Daha önceki kararda, anlaşmanın meclis tarafından onaylanmaması halinde Başbakan May'e 21 günlük süreye ilaveten 7 görüşme günü verilmişti. Brexit planının parlamentoda onaylanmaması durumunda 21 Ocak'a kadar May'in B planını meclise sunması gerekiyor.

İngiltere'de hükümeti erken genel seçimlere zorlamak için İşçi Partisi'nin hükümete güvensizlik oyu verip vermeyeceği ise merak ediliyor. Muhafazakar partide söz sahibi olan Sarah Wollaston, Başbakan May'in vakit geçirmeden yeni bir Brexit referandumuna razı olması gerektiğini söyledi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Politika
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