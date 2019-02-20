Son Dakika Haberleri: May'in Partisinde Yeni İstifalar

May'in Partisinde Yeni İstifalar

1 saat önce

Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti 3 fire daha verdi.

May'in Partisinde Yeni İstifalar, System.String[]
Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti 3 fire daha verdi.

İngiltere'yi yöneten Muhafazakar Parti'den AB yanlısı 3 milletvekili, Başbakan Theresa May'ın partisini Brexit planları etrafında birleştirme girişimleri devam ederken mecliste bağımsız bir gruba katılmak üzere istifa etti. Sabah saatlerinde istifa dilekçelerini sunan milletvekilleri Anna Soubry, Sarah Wollaston ve Heidi Allen yaptıkları açıklamada, hükümetin Brexit'i ele alış şekli yüzünden istifa ettiklerini söyledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

Theresa May, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi

Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor Son Dakika! Gezi Parkı Soruşturmasında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora Dahil 16 Kişiye Müebbet İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:36:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: May'in Partisinde Yeni İstifalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]