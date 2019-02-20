May'in Partisinde Yeni İstifalar
1 saat önce
Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti 3 fire daha verdi.
Başbakan Theresa May
'in liderliğindeki Muhafazakar Parti 3 fire daha verdi. İngiltere
'yi yöneten Muhafazakar Parti'den AB
yanlısı 3 milletvekili, Başbakan Theresa May'ın partisini Brexit planları etrafında birleştirme girişimleri devam ederken mecliste bağımsız bir gruba katılmak üzere istifa etti. Sabah saatlerinde istifa dilekçelerini sunan milletvekilleri Anna Soubry, Sarah Wollaston ve Heidi
Allen yaptıkları açıklamada, hükümetin Brexit'i ele alış şekli yüzünden istifa ettiklerini söyledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:16 Kaynak: İHA
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