Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor

24.05.2022 12:47
Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor

Trabzon'un yüksek kesimlerinde yayla sezonu açılmasına rağmen yaylalarda kar yağışı da devam ediyor.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde yayla sezonu açılmasına rağmen yaylalarda kar yağışı da devam ediyor. .

Trabzon Araklı ilçesine bağlı yaylalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar zor günler yaşıyor. Baharın gelmesi ve yayla sezonunun açılmasıyla hayvan sürülerini yaylalara çıkaran vatandaşlar ağır kış şartlarının hala devam etmesinden dolayı büyük şaşkınlık yaşıyor. Erikli Yaylası, Kızılkaya, Lişit, Kalecik ve Taşlı Yaylası gibi yaylalarda Mayıs ayına rağmen yoğun kar yağışı yaşanırken, çobanlar hayvan sürülerini beslemek için zor şarlar altında otlak arazi arıyor. Bölgede yaşayan yaşı ilerlemiş insanlar bu durumun 30 yılda bir rastlanan bir durum olduğunu ifade ediyor.

(Yusuf Genç - İHA)

Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor
Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor
YORUMLAR
500
2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar 2 kişiyi silahla yaraladılar, hassas burundan kaçamadılar Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
Kaynak: İHA

Trabzon, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Pençe-Kilit'te Mehmetçik ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
12:09 Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 13:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Mayıs ayında yaylalarda kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement