'Maymun çiçeği virüsü, pandemi boyutuna ulaşmayacak? - Son Dakika
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'Maymun çiçeği virüsü, pandemi boyutuna ulaşmayacak?

01.07.2022 12:09

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurması endişeye neden olurken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hastalığın pandemi yapacak durumu olmadığını söyledi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurması endişeye neden olurken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hastalığın pandemi yapacak durumu olmadığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dünyada maymun çiçeği virüsü vakalarının 4 bine yakın olduğunu belirterek, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, Maymun çiçeği virüsü hastalığında, ülkemizde ilk vakamız tespit edildi ne yazık ki. Tüm dünyada özellikle Avrupa'da, Amerika kıtasında yaygın olarak görülüyor, 50'nin üzerinde ülkede var ve 4 bine yakın vaka var. Belirtileri; boyunda ağrılı lenf bezlerinin şişliği, ciddi boğaz ağrısı, şiddetli baş ağrısı, ateş başladıktan 1-2 gün içinde özellikle yüzde başlayan kol ve avuç içine yayılan içi sıvı dolu döküntüler ortaya çıkıyor. Genellikle bağışıklık sistemi normal kişilerde kendiliğinden o döküntüler kabuklaşınca geçiyor ve 2 hafta sonra hastalık iyileşmiş oluyor. Ancak özellikle bağışıklık sistemi baskın kişiler, ülkemizdeki vakanın da bağışıklık sistemi baskılı, özelikle AEIS hastaları, kanser hastaları, bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlar, çocuklar ve yaşlılar dikkat etmesi gerekiyor dedi.

'YAZ AYLARINDA VAKALAR ARTABİLİR'

Doç. Dr. Savaşçı, hastalığın öldürücülük oranının düşük olduğunu belirterek, Öldürücülük oranı çok düşük, tüm dünyaya yayılmasını beklemiyoruz. İkinci bizim için olumlu özelliği; özellikle çok yakın temas, cilt teması ve hastanede de damlacık ve tükürük yolu ile bulaşma ihtimali mevcut. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının ateşli hastalıkla yaklaşımında mutlaka maske ve eldiven kullanması gerekiyor. Onun dışında genellikle yakın temas, cilt teması ve cinsel yolla temasta da bulaşabilir. Yaz aylarına girdik; özellikle otellerde, kaldığımız yerlerde, aile içinde hastalık tespit edildiğinde o kişiyi tecrit etmemiz gerekir. Otellerde hijyen kurallarına uyulmalı, havlulara, havuzlara dikkat edersek temas anlamında ülkemizde de dünyada da bu hastalık pandemiye dönüşmeden gündemimizden düşecektir. Yaz aylarında tabii temaslar artacağı için vakalar artacaktır. Yakın temas kurulan ortamlarda özellikle cilt temasından uzak durmamız gerekir. Eğer yoğun bir ortama giriyorsak maske takmamız gerekir diye konuştu.

'PANDEMİ YAPMAYACAK VİRÜS'

Doç. Dr. Savaşçı, maymun çiçeği hastalığının direkt solunum yolu ile bulaşmadığını hatırlatarak, Koronavirüsten de bu dönemde korunmak anlamında yoğun ortamlara girince maske takmamız önemli olur; ama maymun çiçeği hastalığı direkt solunum yolu ile bulaşmıyor. Dolayısıyla maske takmayı gerektirmez. Sadece tıbbı işlemlerde sağlık çalışanlarının maske takması anlamlı olur. Onun dışında halkımızın maymun çiçeği hastalığı için maske takmasına gerek yok. Sadece yakın temas, cilt teması, tükürük ve yüzeylere o kişi temas ettiyse oralara temas etmemek gerekir. Ülkemizde nadir vaka var. Vaka sayısı yaz dönemi, tatil döneminde biraz artabilir. Belirti gösterenler sağlık kuruluşuna hemen başvursunlar. 1975'ten önce çiçek aşısı olanlar yüzde 85 korunuyor. O yaş grubunda bu vakaların görülme olasılığı çok düşük olacaktır. Bu hastalığın antiviral ilacı da var. Pandemi yapacak, halkımızı korkutacak, endişe yaratacak bir durum yok. Pandemi boyutuna ulaşmayacak, ölüm oranı da yüksek olmayacak, endişeye mahal vermeyecek bir virüs dedi.

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Maymun çiçeği virüsü nedir, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü öldürür mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri! Maymun çiçeği virüsü nedir, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü öldürür mü? Maymun çiçeği virüsü belirtileri! Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü? Maymun çiçeği virüsü öldürücü mü?
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'Maymun çiçeği virüsü, pandemi boyutuna ulaşmayacak? - Son Dakika

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