Mazgal hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Mazgal hırsızı tutuklandı

18.03.2022 12:04
Mazgal hırsızı tutuklandı

Antalya'da çaldığı motosiklet ile mazgal hırsızlığı yapan şüpheli, kovalamaca sonucu yakaladı.

Antalya'da çaldığı motosiklet ile mazgal hırsızlığı yapan şüpheli, kovalamaca sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı geçen bir motosikletin plakasından çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti takibe alan ekipler, uyarılarına rağmen sürücüyü durduramadı. Motosiklet Mehmet Atay Caddesi üzerinde önü kesilerek durduruldu. Şüpheli, kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakalandı. Motosikletin ön bölümünde ise 3 adet mazgal ele geçirildi. Şüpheli Yusuf F., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

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Motosiklet, Hisarcık, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mazgal hırsızı tutuklandı - Son Dakika


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