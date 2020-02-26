Mazlum Çimen'den

Albüm, Çimen'in sanat hayatı boyunca söylediği, onunla özdeşleşen türkülerin bir kısmı birbirinden değerli 18 sanatçı tarafından yorumlandı.

Çimen's Müzik tarafından tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde 21 Şubat 2020 Cuma günü yerini alan MAZLUM ÇİMEN'DEN "BENİM İÇİN SÖYLENENLER" albümü 2 CD'den oluşuyor.