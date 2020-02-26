Mazlum Çimen'den "benim için söylenenler"
11 dakika önce
Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen'in anılarımıza sinmiş şarkılarından oluşan "BENİM İÇİN SÖYLENENLER" proje albümü çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:52 Kaynak: Bültenler
Albüm, Çimen'in sanat hayatı boyunca söylediği, onunla özdeşleşen türkülerin bir kısmı birbirinden değerli 18 sanatçı tarafından yorumlandı.
Çimen's Müzik tarafından tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde 21 Şubat 2020 Cuma günü yerini alan MAZLUM ÇİMEN'DEN "BENİM İÇİN SÖYLENENLER" albümü 2 CD'den oluşuyor.
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