Son Dakika Haberleri: MB Bir Hafta Vadeli Repo İhalelerine "Bir Süreliğine" Ara Verdi

MB Bir Hafta Vadeli Repo İhalelerine "Bir Süreliğine" Ara Verdi

4 dakika önce

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

MB Bir Hafta Vadeli Repo İhalelerine
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası'nın, "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" basın duyurusunda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:17 Kaynak: DHA

Ekonomi
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