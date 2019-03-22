MB Bir Hafta Vadeli Repo İhalelerine "Bir Süreliğine" Ara Verdi

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.



Merkez Bankası'nın, "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" basın duyurusunda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi. - İstanbul

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