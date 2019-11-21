Mbaye Diagne maç kadrosuna alınmadı!

Teknik direktör Clement yaptığı açıklamada, 'Diagne, Charleroi ile oynanan hazırlık maçında süre aldı. Şu anda antrenmanlarına devam ediyor ama Oostende maçında kadroda olmayacak. Paris maçı sonrası yaşananlar utanç verici. Şimdi antrenmanda kendisini kanıtlamak için her şey ona bağlı. Eğer beni ikna ederse tekrar onu kadroya alacağım. Şu anda kadroda değil' ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili konuşan Diagne ise 'İhtiyaç olsa bile beni kullanmamalarını kabul etmiyorum. Konuşmak için doğru zaman gelecek, sessizlik en iyi intikamdır' şeklinde konuştu.



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