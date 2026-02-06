MEB 826 Sözleşmeli Eğitim Personeli Alacak - Son Dakika
MEB 826 Sözleşmeli Eğitim Personeli Alacak

06.02.2026 12:31
Milli Eğitim Bakanlığı, akademik unvana sahip 826 sözleşmeli eğitim personeli alım ilanı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Milli Eğitim Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli personele yönelik "Sözleşmeli Eğitim Personeli İstihdamına İlişkin İlan" Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, MEB Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi, MEB kadrolarında görev yapan doktora veya daha üst akademik ünvana sahip, MEB'de öğretmen olarak görev yapan uzman öğretmen/başöğretmen ünvanına sahip kişilerden 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek.

Başvurular 9-13 Şubat tarihlerinde alınacak. Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulun teklif ettikleri arasından Bakan onayıyla belirlenecek.

MEB kadrolarından başvuran adaylardan, belirlenen kontenjanın 3 katı adaya 3-9 Mart tarihlerinde sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli eğitim personeli alınacak.

Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 27 Şubat'ta, MEB kadrolarından başvuran adayların atama sonuçları 25 Mart'ta açıklanacak.

Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezinde 46, Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezinde 35, Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezinde 88, Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezinde 96, Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47, Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezinde 26, Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezinde 124, Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezinde 63, Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezinde 92, İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezinde 90, İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezinde 72, İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezinde 47 kontenjan bulunuyor.

Yapılacak istihdama ilişkin kılavuz "meb.gov.tr", "akademi.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yayımlanacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
