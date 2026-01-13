MEB'den Yarıyıl Tatili İçin Özel Etkinlikler - Son Dakika
MEB'den Yarıyıl Tatili İçin Özel Etkinlikler

13.01.2026 11:29
MEB, yarıyıl tatili için öğrencilere ve velilere rehberler ve etkinlikler hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yarıyıl tatilinin veriminin artırılması amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler ile velilere yönelik, yarıyıl tatiline özel etkinlikler içeren kitap, dergi ve rehberler hazırlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hazırlanan içeriklerle yarıyıl tatilinde aileyle geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, öğrencilere zenginleştirilmiş öğrenme çevresi sunulması ve okul ile ev arasındaki sürekliliğin desteklenmesi amaçlandı.

17 Ocak-2 Şubat tarihlerini kapsayan "Okul Öncesi Eğitim Yarıyıl Tatili Aile-Çocuk Etkinlik Takvimi", çocukların öğrenme sürecinde aktif rol üstlendiği, ailenin rehberlik edici konumda yer aldığı ve öğrenmenin günlük yaşam deneyimleriyle doğal bir bütünlük içinde gerçekleştiği anlayışıyla kurgulandı.

Erken çocukluk döneminin gelişimsel özelliklerini gözeten bütüncül çalışmayla, oyun temelli ve keşfe dayalı öğrenmeyi esas alarak çocukların ilgi, merak ve öğrenme motivasyonunu canlı tutmak, ailelerle nitelikli zaman geçirilen ve pedagojik açıdan yapılandırılmış öğrenme ortamı oluşturmak hedeflendi.

Her gün için ayrı ayrı tasarlanan ve çocukların gelişim alanlarını bütüncül biçimde desteklemek üzere yapılandırılan etkinlikler, erken matematik ve erken okuryazarlık çalışmaları, sanat, müzik, hareket ve günlük yaşam becerilerini kapsayan tematik bir bütünlük içinde sunuldu.

Takvimde yer alan ve aile katılımını öğrenme sürecinin merkezine yerleştirmeyi hedefleyen etkinlikler, ailelerin çocuğa eşlik ederek rehberlik etmesini sağlayacak şekilde kurgulandı.

İlkokul Yarıyıl Etkinlik Dergisi de her gün için özel olarak tasarlanan sanat, müzik, hareket ve günlük yaşam becerilerini kapsayan etkinliklerden oluşturuldu. Matematik ve okuryazarlık çalışmalarının tematik bütünlük içinde sunulduğu dergide, tüm içeriklerde çocukların sürece aktif katılımı esas alındı.

Ortaokul Yarıyıl Etkinlik Dergisinde ise bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen içeriklerin yanı sıra bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını destekleyen, milli, insani ve evrensel değerleri merkeze alan temalar ile hareketli yaşamı teşvik eden etkinliklere yer verildi.

Öğrenme süreçlerinin oyun temelli yaklaşımla sürdürülmesine ve strateji geliştirme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan dergiler, karekodlar aracılığıyla erişilen dijital oyunlar, öyküler, şarkılar ve sanal gezilerle desteklendi.

– Velilere yönelik "Yarıyıl Tatili Rehberi"

Lise Öğrencileri Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitabı ile öğrencilerin tatil sürecini verimli, dengeli ve gelişimlerini destekleyecek biçimde geçirmeleri amaçlandı. Etkinlikler, öğrencilerin yaş ve sınıf düzeylerine uygun olarak yapılandırıldı.

Kitapta kendini tanıma ve hedef belirleme çalışmaları, zaman yönetimi ve çalışma alışkanlıkları, sosyal-duygusal becerileri geliştirmeye yönelik etkinlikler, değer edinimi ve farkındalık çalışmaları ile sanatsal, sportif ve kültürel önerilere yer verildi.

Velilerin, yarıyıl tatilinde öğrencileri akademik ve sosyal-duygusal açıdan daha sağlıklı şekilde destekleyebilmeleri amacıyla lise öğrencilerinin velilerine yönelik Yarıyıl Tatili Rehberi de hazırlandı.

Velilere yol gösterici, anlaşılır ve uygulanabilir öneriler sunacak şekilde düzenlenen rehberde, ergenlik döneminde öğrenci-veli iletişimi, tatil sürecinde motivasyonun korunması, akademik destekle dinlenme dengesinin sağlanması, sınav kaygısı ve stresle baş etme yolları, dijital araçların bilinçli kullanımı ile öğrencinin ilgi ve yeteneklerini destekleyici aile tutumları gibi başlıklar ele alındı.

Bununla birlikte, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik geliştirilen rehberlik videolarıyla öğrencilerin yarıyıl tatilini bilinçli ve planlı geçirmeleri, akademik motivasyonlarının artırılması, sınav kaygısının azaltılması ve velilerin rehberlik sürecine daha etkin katılım sağlaması hedeflendi.

Alanında uzman rehber öğretmenler tarafından hazırlanan ve sınav sürecinde motivasyonu sürdürme, kaygı ve stres yönetimi, etkili ders çalışma stratejileri, deneme sınavlarını doğru değerlendirme, hedef belirleme ve sınav sürecine psikolojik hazırlık gibi konuları içeren videolara "mebi.eba.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: AA

