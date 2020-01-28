Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilgi ve Teknoloji Grubu iş birliğinde meslek lisesi öğrencilerine yönelik yazılım geliştirme eğitim programının hibe yoluyla ücretsiz ve okulların talepleri doğrultusunda verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MEB ile Bilgi ve Teknoloji Grubu iş birliğinde meslek lisesi öğrencilerine yazılım geliştirme programı eğitimi verilmesiyle ilgili haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde söz konusu yazılım geliştirme programı meslek liselerimize hibe yoluyla ücretsiz olarak verilmekte olup ilgili eğitim programı okullarımızın talepleri doğrultusunda öğrencilerimize sunulacaktır.

Ayrıca haberlerde oluşturulmak istenilen algının aksine diğer tüm yazılım geliştirme programlarının eğitimleri de talebe bağlı olarak aynı süreçte devam etmektedir.

Düzenlenecek eğitimlerle kursiyerlere, yüz tanıma uygulamaları geliştirme, kombi, klima gibi cihazları kontrol etme, veri tabanı yönetimi, Android SDK (yazılım geliştirme kiti) ayarlarını yaparak görsel programlama dilini (Delphi) Android işletim sistemi ile haberleştirme, mobil ara yüz oluşturma, Bulut ortamından veri toplama uygulamaları geliştirme, görsel programlama ile PLC kontrol etme gibi alan yeterlilikleri kazandırılacaktır."