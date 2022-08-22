Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

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