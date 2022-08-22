Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
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Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

22.08.2022 20:00
Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Mecidiyeköy'de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı.

Mecidiyeköy'de 2 kişinin refakatiyle taksiye binmeye çalışan hasta kadını taksi sürücüleri aracına almadı. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün öğle saatlerinde Mecidiyeköy'de meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın rahatsızlanıp yürümekte güçlük çekince koluna girdiği 2 vatandaş ile taksi aramaya başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda taksi sürücülerinin hasta kadını araçlarına almadıkları görüldü. Taksicilerin kadını araçlarına almayarak uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rahatsızlanan kadını araçlarına almayan taksiciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
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