MediaMarkt Türkiye'ye uluslararası ödül - Son Dakika

MediaMarkt Türkiye, "Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2020"de "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, teknolojiseverlere en iyi deneyimi sunma yolunda yaklaşık 5 yıl önce önemli bir adım atmış ve müşteri odaklı dönüşümünü başlatmıştı.

Teknolojiseverlerin bir numaralı tercihi olma yolunda tüm iş süreçlerini baştan yapılandıran MediaMarkt Türkiye'nin bu çalışmaları, "Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2020" (International CX Awards) tarafından ödüle layık görüldü.

Müşteri deneyimi stratejisini nasıl planladığını, müşteri içgörülerinden hareketle ilerlediği bu yolda hangi aşamalardan geçtiğini uluslararası jüriye sunan MediaMarkt Türkiye, "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde hem yerli hem de yabancı rakiplerini eleyerek gümüş ödülün sahibi oldu.

10 yıldır düzenlenmekte olan Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri'ne bu sene 45 farklı ülkeden 300'e yakın başvuru gelirken bunlardan 106'sı kısa listeye kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İcra Komitesi Üyesi, MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-Ticaret Direktörü ve MediaMarkt İsveç Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay Uçtu, pazarlama ve iletişim organizasyonlarını tamamen müşteri odaklılığına ve dijital dönüşüme evirdiklerini bildirdi.

Uçtu, şunları kaydetti:

"Teknolojinin kullanıldığı ama teknoloji tarafından değil, müşteri tarafından yönetilen uçtan uca dönüşümü temin ettik, CRM sisteminin ve Datamart'ın sıfırdan kurulumu ve veri analizlerine dayalı pazarlama başlattık. Süreç ve kanalların dijitalizasyonu, çağrı merkezi cloud yönetim dönüşümü, dijital pazarlama programatik dönüşümü, e-mail pazarlama otomatize e-mail gönderim ekosistemi kuruluşu, müşteri yolculukları haritalandırma projesi gibi dijital odaklı projelerinin yönetimi konularında önemli adımlar attık.

Tüm bunlar ve MediaMarkt'ın global gücü ve bilgi birikiminden faydalandığımız projeler sonucunda NPS puanımızda yüzde 400 artış sağlayarak, 13 ülke arasında NPS büyümesinde birinci olduk. Son olarak 'Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri 2020'de aldığımız ödül de bunun güzel bir yansıması oldu. Aldığımız bu ödül, MediaMarkt Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalar için olduğu kadar hayata geçireceklerimiz için de yeni bir motivasyon kaynağı olacak."