Medipol Başakşehir: 0-1

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Başakşehir deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

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