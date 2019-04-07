Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman (1)
11 dakika önce
- Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor maçının ardından, Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman değerlendirmelerde bulundu.
- Atiker Konyaspor
teknik direktörü Aykut Kocaman
'ın açıklamaları İSTANBUL - Medipol Başakşehir
- Atiker Konyaspor maçının ardından, Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:45 Kaynak: AA
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