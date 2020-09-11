Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz