Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor

19 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı.

Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu maçları tamamlandı ve son 16'ya yükselen takımlar belli oldu. İlk maçta Portekiz'de Sporting Lizbon'a 3-1 yenilen Başakşehir, bu akşam sahasında rakibini 4-1 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Başakşehir ile birlikte, Rangers, Basel, LASK Linz, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Roma, Benfica, Manchester United, Inter, Kopenhag, Olympiakos, Getafe ve Sevilla da son 16'ya isimlerini yazdırdı.


Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 15.00'te başlayacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.


Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak. - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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